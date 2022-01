Duits ondernemersvertrouwen stijgt voor het eerst sinds juni

Het vertrouwen van Duitse ondernemers is in januari voor het eerst sinds juni vorig jaar gestegen. De toename van de vertrouwensindex van onderzoeksinstituut Ifo is een signaal dat bedrijven verwachten dat de impact van de omikronvariant op het economisch herstel slechts tijdelijk zal zijn.

In de afgelopen maanden stond het vertrouwen juist onder druk door het toenemende aantal coronabesmettingen in Duitsland, de hard oplopende inflatie, de aanhoudende problemen in de leveringsketen en de strengere coronamaatregelen.

De index die het vertrouwen meet staat nu op een stand van 95,7 tegen 94,8 een maand eerder. Fabrikanten zagen de leveringsproblemen afnemen aan het begin van het nieuwe jaar en zelfs dienstverleners zijn optimistischer over de toekomst ondanks de huidige coronabeperkingen.

“De Duitse economie is het nieuwe jaar begonnen met een sprankje hoop”, zei Ifo-president Clemens Fuest in toelichting. Een potentieel conflict met Rusland over Oekraïne en de aanhoudende energiecrisis blijven echter belangrijke risico’s. Europese bedrijven hebben daarbij meer op het spel staan dan hun Amerikaanse tegenhangers omdat ze meer in Rusland hebben geïnvesteerd.

Ook hoofdeconoom Carsten Brzeski van ING blijft voorzichtig. De stijging van het vertrouwen geeft volgens hem wel hoop dat de negatieve impact van de coronabeperkingen en de problemen in de toeleveringsketen spoedig zullen afnemen, maar neemt de angst voor een recessie voor de Duitse economie niet weg. De recessie zal volgens hem echter mild en van korte duur zijn en de arbeidsmarkt waarschijnlijk niet schaden. De econoom verwacht daarbij dat de Duitse economie in het voorjaar een indrukwekkende comeback zal maken.