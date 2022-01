Shell sterkste stijger in AEX, geholpen door hogere olieprijs

Shell was woensdag de sterkste stijger in de AEX-index op Beursplein 5. Het olie- en gasconcern profiteerde van de hogere olieprijzen. Zo moest voor een vat Brentolie uit de Noordzee voor het eerst sinds oktober 2014 meer dan 90 dollar worden betaald. De olieprijzen zitten in de lift sinds olieagentschap IEA schreef dat de oliemarkt krapper is dan voorzien. Daarop werden de verwachtingen voor de vraag naar boven toe bijgesteld. Verder stonden luchtvaart- en reisfondsen op de Europese beurzen bij de winnaars vanwege optimisme over het herstel van het toerisme.

Shell sloot met een winst van 5,8 procent. Daarmee hield het concern Universal Music Group (UMG) net voor zich. Het platenlabel won 5,7 procent aan beurswaarde. Verzorgings- en levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij in de leidende index met een verlies van 2,4 procent. De AEX-index sloot uiteindelijk 1,7 procent hoger op 752,43 punten. De MidKap sloot met een winst van 2,4 procent op 1046,76 punten.

Op andere beurzen in Europa was het sentiment ook positief. Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 2,2 procent. Beleggers keken ook uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Het besluit, dat pas na sluiting van de Europese markten wordt bekendgemaakt, houdt de beurzen al weken in de greep. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting de rente nu nog ongewijzigd laten, maar beleggers hopen op meer duidelijkheid over wanneer de Fed de rente zal gaan verhogen.

Air France-KLM won bij de middelgrote fondsen in Amsterdam bijna 4 procent na berichten dat EU-landen vanaf februari geen extra test of quarantaine meer vragen van reizigers met een Europese coronareispas. IAG, het moederbedrijf van British Airways, won 7,5 procent in Londen en in Frankfurt dikte Lufthansa ruim 5 procent aan. Ook reisorganisatie TUI en hotelketen Accor gingen flink vooruit.

Avantium steeg bij de kleinere fondsen op het Damrak 8,5 procent. De aandeelhouders van het chemiebedrijf zijn akkoord gegaan met de plannen voor de langverwachte bioplasticfabriek in Delfzijl. In de fabriek zal op grote schaal plastic worden gemaakt op basis van suiker in plaats van aardolie.

De euro was 1,1280 dollar waard, gelijk aan een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent meer op 87,75 dollar. Brentolie werd 2,4 procent duurder op 90,33 dollar per vat.