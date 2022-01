KHN: 5 miljard euro geïnvesteerd om bedrijven overeind te houden

Horecaondernemers hebben de afgelopen 22 maanden minstens vijf miljard euro aan eigen geld geïnvesteerd om hun bedrijven overeind te houden. Dat meldt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op basis van een inschatting. Tienduizenden ondernemers, ook in andere bedrijfstakken, hebben zich diep in de schulden moeten steken. Over extra overheidssteun voor hen is nog steeds geen duidelijkheid. Gesprekken tussen werkgeversorganisaties en het ministerie van Economische Zaken lopen nog.

Daarnaast heeft KHN eerder al een bodemprocedure aangespannen. Daarin eisen ze dat wanneer de overheid bijvoorbeeld tijdens een pandemie vergaande maatregelen neemt om vrijheden in te perken, de overheid volledig de schade moet compenseren van ondernemers die daar aantoonbaar onder lijden. De eerste zitting in die zaak staat voor het begin van de zomer gepland.

“De combinatie van oplopende schulden en voortdurende onzekerheid hakt er keihard in”, zegt een woordvoerster van KHN. “Elke maand moeten werknemers, leveranciers en pandeigenaren opnieuw betaald worden van geld dat er niet is.” Door lockdownmaatregelen om coronabesmettingen te voorkomen zijn onder meer horecabedrijven maandenlang gedwongen gesloten.

Ondernemers werden gecompenseerd voor een deel van hun gemiste inkomsten, onder meer om werkgelegenheid te behouden. Dit kwam nooit in de buurt van 100 procent en is volgens KHN “niet toereikend”. De branchevereniging pleit al een half jaar voor structurele oplossingen. Ondernemers moeten ook hun eigen kosten betalen met de inkomsten uit hun bedrijf. “Ook thuis moet de huur of hypotheek worden betaald, boodschappen worden gedaan en studie- en sportkosten worden betaald voor kinderen”, aldus een woordvoerster.

KHN heeft bij het ministerie verschillende oplossingen aangedragen. Een deel van de belastingschuld die ondernemers hebben bij de overheid kan bijvoorbeeld worden kwijtgescholden. Daarnaast wil KHN dat er een transitiefonds en een investeringsfonds komen voor bedrijven die zich moeten aanpassen om te overleven of die investeringen nodig hebben om weer te kunnen opstarten. Daarnaast zijn er ook ondernemers die de keuze maken om te stoppen. KHN wil dat de overheid het mogelijk maakt dat zij verder kunnen zonder schulden.