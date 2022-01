Kosten McDonald’s fors gestegen om duur vlees en hogere lonen

De kosten van McDonald’s zijn de afgelopen periode met 14 procent fors gestegen. Zo was de Amerikaanse fastfoodketen meer geld kwijt aan rundvlees, kip en verpakkingsmateriaal. Ook heeft het de lonen van werknemers in de Verenigde Staten verhoogd om personeel aan te trekken en te behouden in een arbeidsmarkt die kampt met tekorten. McDonald’s heeft zijn prijzen vorig jaar ook naar boven bijgesteld.

Het bedrijf moet het voor een groot deel hebben van de meer dan 13.000 restaurants in eigen land. Daar steeg de verkoop op vergelijkbare basis, dus in een gelijk aantal restaurants, met 7,5 procent. Dat was volgens McDonald’s onder meer te danken aan de introductie van de McRib en aan de hogere prijzen die het rekent.

De keten geeft geen specifieke cijfers over de verkoop in Nederland. Wereldwijd heeft McDonald’s ruim 40.000 vestigingen in meer dan honderd landen.

De omzet dikte in het vierde kwartaal op jaarbasis met 13 procent aan tot 6 miljard dollar (5,4 miljard euro). Dat komt ook omdat in de vergelijkbare periode een jaar eerder wereldwijd meer restaurants hun deuren gesloten moesten houden vanwege lockdownmaatregelen om coronabesmettingen te voorkomen. Dat geldt niet voor China en Australiƫ, waar de verkopen juist daalden omdat daar op jaarbasis juist meer besmettingen werden geteld. De stijging van de opbrengsten was minder groot dan waar analisten in doorsnee op hadden gerekend. Het bedrijf boekte in het vierde kwartaal een nettowinst van 1,6 miljard dollar. Dat is 19 procent meer dan in dezelfde periode in 2020.

Over heel 2021 gezien steeg de omzet met 21 procent naar 23,2 miljard dollar. Daarop werd 7,5 miljard dollar winst geboekt, tegen 4,7 miljard dollar in 2020.