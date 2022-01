Vorig jaar wereldwijd kwart meer in energietransitie gestoken

De totale wereldwijde investeringen in de energietransitie zijn vorig jaar met ruim een kwart gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Het ging om een bedrag van 755 miljard dollar, becijferde onderzoeksbureau BloombergNEF (BNEF). Omgerekend is dat zo’n 676 miljard euro.

De bestedingen zijn echter bij lange na niet voldoende. Volgens BNEF moet er vanaf dit jaar tot en met 2025 jaarlijks 2,1 biljoen dollar in de energietransitie worden gestoken, ongeveer drie keer zo veel als afgelopen jaar. Dat geld moet naar duurzame opwekking van energie, elektrische verwarming, energieopslag en kernenergie, stellen de onderzoekers.

Vorig jaar ging het grootste deel van de investeringen naar hernieuwbare energie, zoals windmolens en zonnepanelen. Vooral in Azië ging hier meer geld naartoe dan in eerdere jaren. In Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika bleven de investeringen in hernieuwbare energie ongeveer gelijk. De opwekcapaciteit zal de komende jaren echter hard moeten groeien. Niet alleen moeten energiecentrales die stroom opwekken uit fossiele brandstoffen als kolen en gas worden vervangen, ook komt er veel meer vraag naar stroom door bijvoorbeeld elektrische auto’s.

Investeringen in elektrisch vervoer lagen vorig jaar ruim driekwart hoger dan in 2020. Dat gaat niet alleen om geld dat naar de ontwikkeling van elektrische voertuigen gaat, maar ook naar infrastructuur zoals laadpalen. Dit jaar gaan de investeringen hierin nog verder omhoog, verwacht BNEF. Daarmee zullen ze hoger komen te liggen dan die in schone energie.