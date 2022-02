Nederland is tegen een groen label voor gas

Investeringen in gas zouden niet als groen gelabeld mogen worden. Dat vindt althans Nederland dat in Brussel samen optrekt met Zweden, Denemarken en Oostenrijk in deze kwestie. Die speelt op het moment dat de Europese Commissie de laatste hand legt aan regels die duidelijkheid moeten verschaffen over welke energiebron nu wel en welke niet een duurzaam label moet krijgen.

Eind vorig jaar stelde de Europese Commissie plannen op om gas- en kernenergie als groene investeringen te bestempelen. De kwestie heeft de 27 landen van het blok verdeeld omdat ze het niet eens zijn over de manier waarop de energiebronnen bijdragen tot de omschakeling van Europa op schonere energie.

“Het gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor het opnemen van fossiel gas in de classificatie moet leiden tot een heroverweging van het voorstel,” schrijven klimaatminister Jetten en zijn Oostenrijkse, Deense en Zweedse collega aan de commissie. Investeringen in gas zouden niet als groen mogen worden bestempeld tenzij ze minder dan 100 gram kooldioxide per kilowattuur uitstoten, aldus de landen. Dat komt overeen met de aanbevelingen die adviseurs van de EU vorige week deden over de regels, maar is veel lager dan de grens van 270 gram in het ontwerpplan van de Commissie.

De landen wachten op het definitieve voorstel van Brussel, dat naar verwachting woensdag wordt gepubliceerd. Daarna kan een meerderheid van het Europees Parlement of een supermeerderheid van de EU-lidstaten, twintig van de 27 landen, de regels nog blokkeren. De brief van de vier landen maakt de onenigheid rond de “classificatie voor duurzame financiering” van de EU nog zichtbaarder. De gas- en nucleaire regels hebben meer dan een jaar vertraging opgelopen door de grote meningsverschillen.

Sommige landen, waaronder Polen en Tsjechiƫ, beschouwen gas en kernenergie als cruciaal om landen af te helpen van de meest vervuilende fossiele brandstof, steenkool. Bij tegenstanders zijn er zorgen over de veilige verwijdering van kernafval. Ook zeggen ze dat het niet geloofwaardig zou zijn om gas, een fossiele brandstof, als groen te bestempelen.

Gas is twee keer minder vervuilend dan steenkool als het gaat om de uitstoot van CO2 bij verbranding, weten kenners. Maar gasverbranding gaat ook gepaard met de uitstoot van methaan, een krachtig broeikasgas.