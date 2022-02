Ruim 42.000 bedrijven vragen loonsteun in zevende NOW-periode

Uitkeringsinstantie UWV heeft ruim 42.000 aanvragen voor loonsteun binnengekregen voor de nieuwe, strengere lockdown in november en december. Bijna 33.000 van de aanvragers hebben een voorschot ontvangen voor een totaalbedrag van 775 miljoen euro. De gedupeerde bedrijven stelden gemiddeld met 50 procent omzetverlies te maken te hebben.

Om in aanmerking te komen voor de steun, beter bekend als de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), moesten ondernemers minimaal 20 procent omzetverlies hebben. Zij kunnen dan een groot deel van hun gederfde inkomsten vergoed krijgen. Niet iedere ondernemer die steun aanvraagt wordt gecompenseerd. Tot nu toe zijn er 1150 aanvragen afgewezen. Dit gebeurde bijvoorbeeld omdat de loonsom in de maand waarmee moet worden vergeleken nihil was. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.

Het gaat om de zevende periode waarover NOW-steun kon worden aangevraagd. De zesde periode liep tot eind september en had eigenlijk de laatste moeten zijn. Toen ging het om 27.500 aanvragen. Vervolgens kwam er een nieuwe virusgolf, waardoor er opnieuw een lockdown nodig was en er opnieuw een NOW-steunregeling werd opengesteld. Het UWV bereidt zich inmiddels voor op de aanvragen voor de achtste periode NOW. Die loopt van januari tot en met maart. Werkgevers kunnen hiervoor vanaf maandag 14 februari een aanvraag indienen. Het loket is tot en met woensdag 13 april open.