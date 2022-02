Bronnen: VS vragen Japan om gasleveringen aan Europa

De Verenigde Staten hebben de Japanse overheid gevraagd om leveringen van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan Europa als de Russische gasleveringen verstoord zouden worden door het conflict rond Oekraïne. Dat zeggen bronnen bij de Japanse overheid tegen persbureau Reuters.

Japan is zelf een grote importeur van lng. Washington zou aan Tokio hebben gevraagd om bepaalde lng-leveringen om te leiden naar Europa mocht Rusland de gaskraan naar Europa dichtdraaien vanwege het conflict rond Oekraïne. Rusland is goed voor ongeveer 40 procent van de Europese aardgasvoorziening en verschillende pijpleidingen lopen via Oekraïne.

De Amerikanen hebben inmiddels met verschillende landen gesproken over gasleveringen aan Europa bij een conflict over Oekraïne, waaronder Qatar, een van de grootste producenten van lng ter wereld.

De Japanse industrieminister wilde niet zeggen of er daadwerkelijk een Amerikaans verzoek voor lng is gedaan. Hij verklaarde wel dat Japan eerst zelf voldoende energie moet hebben om stroomtekorten te voorkomen nu er kouder weer in aantocht is. Japan heeft zelf amper natuurlijke energiebronnen en is dus erg afhankelijk van de import van olie en gas.