Grote luchtvaartmaatschappij VS schenkt na 2 jaar weer alcohol

Southwest Airlines gaat na een pauze van twee jaar weer alcohol serveren aan passagiers. Daar waren Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op binnenlandse vluchten grotendeels mee gestopt om te voorkomen dat reizigers hun mondkapjes afzetten om te eten en te drinken. Vorig jaar werd de drooglegging nog verlengd vanwege een toenemend aantal incidenten aan boord. Zo viel een passagier een steward van Southwest aan tijdens een vlucht.

Vakbond TWU Local 556, die zo’n 15.000 stewards vertegenwoordigt, is verontwaardigd over het hervatten van de alcoholverkoop. De vakbond vindt dat dit niet te verenigen is met de verplichting om een mondkapje te dragen in het vliegtuig. “Het kan in potentie zorgen voor veel problemen met het niet naleven van de verplichting en het vergroot de kans op wangedrag van klanten”, aldus de bond.

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen maakten vorig jaar melding van een recordaantal incidenten aan boord, waarvan sommige gewelddadig. Ook in Nederland is het aantal ordeverstorende incidenten de afgelopen tijd toegenomen, zo is te zien op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het gaat vooral om meldingen over passagiers die zich niet aan de coronamaatregelen houden, zoals het dragen van een mondkapje.