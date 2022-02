Toezichthouder ACM staakt onderzoek naar ‘monopolist’ Funda

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is gestopt met het onderzoek naar huizenverkoopsite Funda. Een site die huizenverkopers helpt met het opstellen van advertenties had een klacht ingediend tegen het platform omdat het zich als monopolist zou gedragen door advertenties van concurrenten voor makelaars niet toe te laten. De ACM heeft daarvoor tijdens een vooronderzoek geen “overtuigende aanwijzingen” gevonden.

Daarop heeft gmak.nl het zogenoemde handhavingsverzoek ingetrokken. Deze site helpt huizenbezitters zonder tussenkomst van een makelaar de vraagprijs voor hun woning te bepalen en stelt automatisch advertenties op. Voorheen verschenen die ook op Funda, maar sinds eind 2020 worden deze advertenties door de huizensite geweerd omdat ze niet aan nieuwe voorwaarden voldeden.

Funda is blij met de beslissing van de ACM. “Funda stelt duidelijke eisen aan de voorwaarden waaronder makelaars gebruik kunnen maken van Funda”, stelt het bedrijf in een toelichting. “Die zijn gelijk voor alle makelaars en huizenbemiddelaars, al dan niet lid van een vereniging.”

Funda, dat voor het merendeel in handen is van makelaarsvereniging NVM, eist van tussenpartijen die een advertentie plaatsen onder andere dat ze zelf fysiek het huis hebben bekeken en beoordeeld. Ook moeten ‘ongebonden intermediairs’ actief betrokken zijn bij onderhandeling over de woningverkoop om op Funda te mogen.

Gmak klaagde dat deze criteria zijn eigen verdienmodel onmogelijk maken. Funda zou traditionele makelaars beschermen tegen concurrentie van nieuwkomers. En omdat Funda het overgrote deel van de Nederlandse markt voor huizenadvertenties in handen heeft, moest de site volgens gmak gedwongen worden om voor alle partijen te worden opengesteld.

Het bedrijf diende daarom een klacht in bij de toezichthouder. “Toen was de markt anders dan nu”, zegt directeur Chris van der Voorn van gmak daarover. “Zelfs verkoopgeruchten zorgen nu al vaak voor een verkoop. De noodzaak om op Funda te staan is er op dit moment niet.”