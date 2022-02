ArcelorMittal en Just Eat helpen AEX aan bescheiden winst

De Amsterdamse AEX-index liet maandag een bescheiden winst zien onder aanvoering van staalconcern ArcelorMittal en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. De stemming op de beursvloeren bleef voorzichtig door het vooruitzicht dat de centrale banken later dit jaar de rentes waarschijnlijk zullen gaan verhogen om de hard oplopende inflatie te beteugelen. Daarnaast hielden beleggers de spanningen tussen Rusland en Oekraïne scherp in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 749,60 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 1059,32 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent. Londen won 0,2 procent.

Op de lokale markt zakte Ajax bijna 2 procent. Beleggers verwerkten het nieuws dat de succesvolle directeur voetbalzaken Marc Overmars per direct vertrekt bij de beursgenoteerde voetbalclub. Overmars heeft gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s gestuurd. Hij was sinds de zomer van 2012 directeur voetbalzaken en verlengde onlangs nog zijn verbintenis tot medio 2026.

Naast ArcelorMittal (plus 2,9 procent) en Just Eat Takeaway (plus 2 procent) stonden de verzekeraars Aegon en NN Group in de kopgroep van de AEX, met plussen van dik 1 procent. Chipmachinemaker ASML won 0,2 procent na een positief analistenrapport van Citi. Verlichtingsbedrijf Signify klom 0,2 procent dankzij een verhoging van het koersdoel door Berenberg. Betalingsbedrijf Adyen daalde 0,6 procent na een herhaling van het verkoopadvies door Citi.

Unilever klom 0,8 procent. Het levensmiddelenconcern, dat later deze week met cijfers komt, staat de laatste tijd onder grote druk van aandeelhouders om zijn prestaties te verbeteren. Enkele grote aandeelhouders zouden daarbij aandringen op ingrepen, zoals verschuivingen binnen het bestuur of een opsplitsing van het bedrijf.

In de MidKap daalde OCI 0,2 procent. De kunstmestproducent liet weten dat de investeerders ADQ en Alpha Dhabi uit Abu Dhabi een belang van 15 procent hebben genomen in OCI Methanol Group. De investeerders betalen zo’n 328 miljoen euro voor het belang. Bij de kleinere bedrijven profiteerde groothandelsbedrijf Sligro (plus 4 procent) van een koopadvies van ABN AMRO-Oddo BHF.

De euro was 1,1416 dollar waard, tegen 1,1448 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent tot 91,29 dollar en Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 92,72 dollar per vat.