Chipmachinemaker ASML heeft last van toenemende handelsbarrières

Toenemende handels- en exportbelemmeringen zitten chipmachinefabrikant ASML dwars. Het Veldhovense concern waarschuwt in zijn jaarverslag voor een verschuiving van globalisering naar regionalisering in de wereld, vooral ingegeven door de technologische rivaliteit tussen de Verenigde Staten en China.

Volgens ASML maakt de trend het lastiger om chipmachines in delen van de wereld rechtstreeks aan klanten te verkopen. Een bekend voorbeeld vormen natuurlijk de plannen van de onderneming om haar geavanceerde EUV-machines in China te vermarkten. Maar vooralsnog is een verzoek om een exportvergunning te verkrijgen door de Nederlandse regering nog niet ingewilligd. Daarbij spelen op de achtergrond de spanningen tussen Washington en Beijing mee.

In zijn jaarverslag waarschuwt ASML voor meer ontwikkelingen die het bedrijf kunnen schaden. Zo zegt de onderneming last te hebben van cyberaanvallen, niet alleen bij de eigen systemen maar ook bij die van toeleveranciers en klanten.

Verder is het bedrijf er ongeveer een jaar geleden achter gekomen dat er in China een bedrijf zou zijn dat bepaalde producten verkocht waarbij mogelijk intellectuele eigendomsrechten van ASML zijn geschonden. ASML is hierover al met diverse klanten in gesprek gegaan. Ook heeft het Nederlandse bedrijf zijn zorgen geuit bij de Chinese autoriteiten. ASML houdt de situatie voorlopig in de gaten.

Vorige maand werd nog bekend dat ASML een recordjaar achter de rug had, omdat door de wereldwijde chiptekorten de vraag naar de machines van het Nederlandse bedrijf zeer groot is. Topman Peter Wennink zei toen ook al dat hij op zijn hoede is voor verdere verkoopbeperkingen aan het buitenland. “Ik maak me zorgen over elk initiatief van welke regering dan ook die het verschepen van productieapparatuur beperkt”, gaf hij aan.