Tesla verwacht rechtszaak in Californië vanwege vermeend racisme

De fabrikant van elektrische auto’s Tesla verwacht dat een Californisch agentschap het bedrijf zal aanklagen vanwege systematische rassendiscriminatie en intimidatie in de fabriek van het bedrijf in de Amerikaanse staat. De aanklacht volgt op een onderzoek naar de gang van zaken binnen het bedrijf, dat drie jaar duurde.

Tesla waarschuwde in documenten die zijn ingediend bij de toezichthouders voor een mogelijke rechtszaak vanwege nieuwe bevindingen van het DFEH. Het bedrijf stelde daarbij wel dat het agentschap nog geen specifieke beschuldigingen heeft ingediend.

In bijna vijftig gevallen in de afgelopen vijf jaar hebben personen die beweerden dat ze werden gediscrimineerd of lastiggevallen het California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) gevraagd om Tesla te onderzoeken. Volgens Tesla heeft het DFEH, het agentschap dat de rechten van burgers in Californië beschermt, echter elk onderzoek afgesloten zonder dat er sprake was van bevindingen van wangedrag binnen het bedrijf.

Voormalige werknemers van Tesla’s fabriek in Fremont, in de San Francisco Bay Area, hebben in de afgelopen jaren talloze klachten ingediend vanwege rassendiscriminatie en seksuele intimidatie. Veel klachten komen echter nooit voor de rechter omdat de werknemers van Tesla overeenkomsten moeten ondertekenen dat geschillen op de werkvloer achter gesloten deuren worden behandeld.

Een Amerikaanse jury in San Francisco bepaalde vorig jaar wel dat de autofabrikant de zwarte voormalige werknemer Owen Diaz een schadevergoeding van 137 miljoen dollar (118 miljoen euro) moet betalen omdat hij in de Fremont-fabriek te maken kreeg met een racistische werkomgeving. Tesla verklaarde in november in beroep te gaan tegen deze beslissing. Volgens het bedrijf is het bedrag buitensporig hoog en “zonder precedent in de Amerikaanse antidiscriminatiewetgeving”.

Ook hebben zes vrouwelijke medewerkers Tesla in december aangeklaagd wegens seksuele intimidatie, waaronder ongewenste aanrakingen, opmerkingen en vergelding voor degenen die klaagden. Vijf van de procederende vrouwen werkten in de fabriek in Fremont. De zesde vrouw die een aanklacht heeft ingediend werkte in servicecentra in Zuid-Californië.