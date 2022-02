Ook voorzitter Bundesbank denkt aan rentestap aan einde jaar

Voorzitter Joachim Nagel van de Duitse Bundesbank denkt dat de Europese Centrale Bank (ECB) eind dit jaar de rente moet verhogen als de inflatie niet “aanzienlijk verbetert”. Dat zei Nagel, die begin dit jaar aantrad, in de Duitse krant Die Zeit. Nagel voorziet dat de inflatie in Duitsland over heel dit jaar gemiddeld boven de 4 procent uitkomt. Dat is ruim meer dan de Bundesbank in december voorspelde.

Nagels uitspraken komen overeen met die van Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank. Knot zei afgelopen weekeinde een renteverhoging van de ECB te voorzien tegen het einde van het jaar. Bovendien geeft Nagel aan dat hij net als zijn voorganger Jens Weidmann een havik is, dus iemand die een streng beleid wil van de centrale bank waarmee de economie maar beperkt beĆÆnvloed wordt. Ook Knot geldt als een havik binnen de ECB.

De ECB hield tot voor kort vol dat er dit jaar nog geen ruimte zou zijn voor een renteverhoging omdat de inflatie tijdelijk hoog zou blijven. Toen de inflatie in januari onverwacht bleek te zijn gestegen, sloot ECB-president Christine Lagarde voor het eerst een rentestap in 2022 niet meer uit.