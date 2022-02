Toeleverancier apotheken: herstel planbare zorg Europa beperkt

Het herstel van de planbare zorg bleef de afgelopen periode vooral in het noorden van Europa beperkt. Dat meldt Fagron, toeleverancier van apotheken en ziekenhuizen, in een kwartaalupdate. Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf boekte daardoor minder omzet in Europa in de tweede helft van vorig jaar.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldde eind vorige maand nog dat hier de afgelopen twee maanden ongeveer 24.000 extra operaties zijn uitgesteld. In december nam ook het aantal bezoeken aan de polikliniek af. Fagron merkte dat de planbare zorg in Noord-Amerika in de tweede helft van het vorig jaar herstelde.

Tegelijk nam de verkoop van coronagerelateerde producten wereldwijd af. Aan het begin van de pandemie nam de vraag naar bijvoorbeeld handgels en mondkapjes die Fagron verkoopt nog hard toe.

De toeleverancier kampt net als andere bedrijven met blijvend hoge prijzen voor transport, verpakkingsmateriaal en sommige grondstoffen. “Deze kostenstijgingen kunnen we inmiddels grotendeels doorbelasten of we verwachten dat met enige vertraging te kunnen doen”, zegt topman Rafael Padilla in een toelichting. Fagron merkte dat de loonkosten in de tweede helft van het jaar zijn gestegen.

Het bedrijf boekte in de tweede helft van 2021 een omzet van 297 miljoen euro. Dat is 7 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resulteerde dat in een nettowinst van ruim 34 miljoen euro, op jaarbasis 21 procent meer.

Over heel 2021 boekte Fagron een omzet van 574 miljoen euro, tegen 556 miljoen euro in 2020. De winst steeg met 2 procent naar ruim 61 miljoen euro.