Unilever en Arcelor dalen in AEX, Flow Traders onderuit

Levensmiddelenconcern Unilever en staalproducent ArcelorMittal werden donderdag flink lager gezet op de Amsterdamse beurs. Beide bedrijven kwamen met resultaten die beleggers niet lijken te bekoren. Ook flitshandelaar Flow Traders en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore moesten het ontgelden na teleurstellende resultaten.

Beleggers op de Europese aandelenmarkten werden overspoeld door een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten. Ondanks de stroom van bedrijfsresultaten gaat de aandacht echter vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag wordt vrijgegeven. De hard oplopende consumentenprijzen spelen een grote rol in het besluit van de Federal Reserve om de rente dit jaar meermaals te gaan verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 767,62 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 1063,14 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,4 procent.

ArcelorMittal zakte 3 procent ondanks dat de staalproducent afgelopen jaar profiteerde van de sterke vraag en hogere prijzen van staal. Daarbij kon het concern zijn verkoopprijzen flink verhogen, waardoor de resultaten werden gestuwd.

Unilever verloor ook 3 procent. Het levensmiddelenconcern boekte in 2021 de sterkste omzetgroei in negen jaar. De onderneming verhoogde de verkoopprijzen om zo de sterk gestegen grondstofkosten te compenseren. Om de aandeelhouders te belonen gaat het bedrijf voor 3 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Ook zal Unilever in de voorzienbare toekomst geen grote overnames doen, na het mislukte miljardenbod op de consumententak van GSK. De margedoelstelling voor het nieuwe jaar valt echter tegen.

RELX daalde 2,6 procent. De informatie- en dataleverancier zag de nettowinst in 2021 met een vijfde stijgen. Ook boekte het concern weer een kleine winst met zijn divisie die beurzen en congressen organiseert. Daarnaast wil het bedrijf voor 500 miljoen pond aan eigen aandelen inkopen dit jaar.

In de MidKap duikelde flitshandelaar Flow Traders bijna 11 procent na tegenvallende resultaten. SBM Offshore zakte dik 4 procent. De oliedienstverlener zag de omzet afgelopen jaar dalen. In november had het bedrijf zijn verwachtingen al neerwaarts bijgesteld.

De euro was 1,1432 dollar waard, tegen 1,1441 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 89,96 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 91,76 dollar per vat.