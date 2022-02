Beurzen Europa lijken flink lager te openen door rentevrees VS

De Europese aandelenbeurzen gaan vrijdag naar verwachting met flinke verliezen openen. Dat komt door de vrees voor nog snellere renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve tegen de sterk stijgende inflatie. Op Wall Street waren een dag eerder al stevige minnen te zien.

De inflatie in de Verenigde Staten klom in januari naar 7,5 procent op jaarbasis, het hoogste niveau in veertig jaar. Daardoor wordt de kans groter dat de centrale bank de rente nog agressiever gaat verhogen dan eerder gedacht. Fed-bestuurder James Bullard zei dat de rente in de eerste jaarhelft met 1 procentpunt verhoogd zou moeten worden. De beurzen in New York eindigden met verliezen tot 2,1 procent. Op de beurzen in Azië waren vrijdag ook rode cijfers te zien.

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) waarschuwde dat een te snelle verkrapping van het monetaire beleid het economisch herstel van de coronacrisis kan vertragen. Volgens haar zou het verhogen van de rente “geen van de huidige problemen” oplossen, zo zei ze tegen Redaktionsnetzwerk Deutschland. Lagarde zei onlangs een renteverhoging dit jaar niet uit te sluiten, terwijl de ECB eerder geen rentestap voorzag voor 2023.

Op de beurs in Amsterdam gaat de aandacht qua bedrijfsresultaten uit naar de producent van roestvrij staal Aperam. Het concern heeft een recordjaar achter de rug door de sterke vraag naar roestvrij staal en de hogere verkoopprijzen. Aperam gaat het dividend verhogen en voor 100 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

De maker van waterzuiveringstechnologie NX Filtration publiceerde ook cijfers. Het bedrijf zag de omzet vorig jaar zeer sterk stijgen en rekent op verdere groei dit jaar. NX Filtration ging vorig jaar naar Beursplein 5.

Mogelijk kan ABN AMRO bewegen op een adviesverlaging door Morgan Stanley. Het aandeel ABN AMRO ging de afgelopen dagen stevig omlaag na cijfers. Verder maakte Société Générale bekend chemicaliëndistributeur IMCD te gaan volgen met een hold-advies.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 89,26 dollar en Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 90,58 dollar per vat. De euro was 1,1370 dollar waard, tegen 1,1487 dollar een dag eerder.