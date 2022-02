ACM: alarmnummer 112 nu ook bereikbaar via wifi-bellen en 4G

Alarmnummer 112 is bij alle telecomaanbieders in Nederland bereikbaar via het 4G-netwerk en bellen via wifi. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moest telecomaanbieders er eind vorig jaar nog op aanspreken omdat daar nog niet in alle gevallen aan werd voldaan. Maar inmiddels hebben ze dat op orde, meldt de toezichthouder.

Mobiele telecomaanbieders moeten ervoor zorgen dat 112 bereikbaar is via alle technieken die zij gebruiken voor mobiele telefoongesprekken, dus ook nieuwe technieken als 4G en bellen via wifi. Dat is verplicht sinds het ingaan van de beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112 in juli vorig jaar. De beleidsregel geldt voor de spraakdiensten voor normale telefoongesprekken die telecomaanbieders aanbieden en de technieken die ze gebruiken, niet voor spraakdiensten van apps als WhatsApp of Facetime.

“Het is fijn dat we dit op de Europese dag van 112 kunnen melden”, zei Manon Leijten, bestuurslid van de ACM. “Omdat goede bereikbaarheid van het alarmnummer in noodsituaties van levensbelang kan zijn, is het belangrijk dat 112 bereikbaar is via alle technieken voor mobiele telefoongesprekken.”

Daarnaast is het belangrijk dat de 112-meldkamer identiteits- en locatiegegevens krijgt wanneer iemand belt, zodat hulp snel ter plaatse kan zijn. Ook dat is volgens de toezichthouder in de meeste gevallen goed geregeld. De mobiele telecomaanbieders hebben daarbij de afgelopen maanden op aandringen van de ACM ook een inhaalslag gemaakt met het verstrekken van informatie over anonieme prepaid-nummers aan de 112-meldkamer.

Wanneer iemand via een vaste lijn belt, krijgt de 112-meldkamer het adres door waar de aansluiting op staat geregistreerd. Dit is echter niet altijd de juiste locatie. Soms kunnen verschillende vestigingen van een bedrijf bellen met een nummer dat geregistreerd staat op het adres van het hoofdkantoor.

Volgens nieuwe Europese regels die over enkele weken ook in Nederland gelden, moeten telecomaanbieders de daadwerkelijke fysieke locatie doorgeven aan de 112-meldkamer. Er zijn alleen nog geen kant en klare oplossingen om dit technisch snel mogelijk te maken, dus gaat de ACM hierover in gesprek met telecomaanbieders.