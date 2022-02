Miljardair Soros steekt miljarden in beoogd VDL-partner Rivian

Miljardair en investeerder George Soros heeft zich ingekocht bij de Amerikaanse automaker Rivian Automotive. De maker van elektrische auto’s is een beoogd partner van VDL Nedcar in Born. Soros kocht bijna 20 miljoen aandelen. Die waren op dat moment goed voor 2 miljard dollar aan waarde.

VDL Nedcar voert momenteel gesprekken met Rivian voor de productie van auto’s in Limburg. Een eventuele samenwerking zou voor VDL goed uitkomen, aangezien het huidige contract met BMW eind 2023 afloopt. Als Rivian besluit met VDL in zee te gaan, zouden mogelijk ook de 4200 banen in Born verzekerd zijn.

Rivian is gevestigd in Irvine in de Amerikaanse staat Californië. Het concern waarschuwde in december dat het de verwachte productie van 1200 voertuigen in 2021 niet zou halen. Dat heeft onder andere te maken met de problemen in de leveringsketen. De lager dan verwachte productie toont ook aan dat het voor de automaker ook nog een hele opgave wordt om te kunnen gaan concurreren met Tesla, de marktleider op het gebied van elektrisch rijden.