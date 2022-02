Nederlandse ondernemingen in Oekraïne attent op situatie

Nederlandse bedrijven en ondernemers die actief zijn in Oekraïne lijken zich vooralsnog niet al te druk te maken om de verslechterde situatie in het land, maar houden deze wel goed in de gaten. Dat doen bijvoorbeeld grootbank ING en olie- en gasconcern Shell, die op kleine schaal actief zijn in het land. Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken riep zaterdag Nederlanders in het land op om terug te keren vanwege de spanningen tussen Oekraïne en Rusland, dat troepen aan de grens heeft gestationeerd.

Shell, dat sinds 2006 actief is in Oekraïne, laat desgevraagd weten “vanzelfsprekend de situatie nauwlettend in de gaten te houden” en maatregelen te nemen indien nodig. Shell is uitbater van ongeveer 130 tankstations in Oekraïne en heeft vijf medewerkers in het land. Er werken ongeveer 1500 mensen voor de tankstationtak van het bedrijf in Oekraïne. Het bedrijf wil verder niet ingaan op details over het eventueel terughalen van medewerkers na de oproep van minister Hoekstra.

ING, dat ook actief is in het land, liet al weten “maar heel weinig” niet-Oekraïense medewerkers in Oekraïne te hebben. “De veiligheid en gezondheid van onze mensen heeft onze prioriteit. We ondersteunen de ongeveer 100 collega’s in Oekraïne en houden de situatie nauwgezet in de gaten”, liet een woordvoerder van ING eerder weten. Van de Nederlandse grootbanken is ING het actiefst in Oekraïne.

Ondernemersorganisaties evofenedex en Transport en Logistiek Nederland lieten desgevraagd weten nauwelijks geluiden te horen van leden die in het land rijden. “Aan de handelskant is niks specifieks te melden, wellicht in een later stadium. Ook gelden er soms al sancties waarmee bedrijven gewend zijn te werken”, zei een woordvoerster van evofenedex. Zo zijn er bijvoorbeeld visumverboden en bevroren tegoeden voor bepaalde personen, bedrijven of organisaties in Oekraïne. Ook gelden uitgebreide sancties voor het gebied van de Krim. Dat werd door de Russen in 2014 ingelijfd.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waarschuwt op de website ook voor spanningen tussen Rusland en Oekraïne en dat de situatie snel kan veranderen.