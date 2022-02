Turkse centrale bank houdt rente opnieuw ongewijzigd

De centrale bank van Turkije heeft het belangrijkste rentetarief voor de tweede keer op rij ongewijzigd gelaten op 14 procent. In januari maakte de centrale bank al voorlopig een einde aan een reeks van controversiƫle renteverlagingen in het land. Turkije kampt met een torenhoge inflatie die de koopkracht van de inwoners flink onder druk zet.

President Recep Tayyip Erdogan is echter fel gekant tegen hoge rentetarieven, die volgens hem de “moeder en vader van al het kwaad” zijn en in zijn ogen juist de hoge inflatie veroorzaken. Normaal gesproken verhogen centrale banken juist de rente om de inflatie te beteugelen.

Onder druk van Erdogan werd de rente in Turkije daarentegen sinds september vier keer verlaagd tot het huidige niveau. De Turkse lira verloor daardoor in 2021 44 procent van zijn waarde ten opzichte van de dollar, waardoor de koopkracht van de Turken flink afnam. De centrale bank gaf eind vorig jaar al aan dat de renteverlaging van december voorlopig de laatste zou zijn.

Erdogan verklaarde daarentegen eind januari nog dat Turkije de rente de komende tijd verder zal verlagen. Kritiek op het beleid van Erdogan is niet zonder risico aangezien de president sinds 2019 al drie centralebankpresidenten heeft ontslagen vanwege meningsverschillen over het monetaire beleid in het land.

Mede door de reeks van onconventionele renteverlagingen kwam de inflatie in Turkije in januari uit op bijna 49 procent. Dat is het hoogste niveau sinds april 2002. De Turkse inflatie is al langere tijd hoog en wordt net als in de rest van de wereld voortgestuwd door de sterke stijging van de energieprijzen. Maar ook de prijzen voor voedsel en niet-alcoholische dranken zijn hard gestegen.

Erdogan geeft toe dat de inflatie “een zware last” is voor de burgers. In februari verlaagde hij de btw op basisvoedingsproducten van 8 procent naar 1 procent om te compenseren voor de hoge inflatie in het land. Ook beloofde hij te helpen met de stijgende energierekening. De stijgende kosten van levensonderhoud in Turkije ondermijnen de politieke steun van Erdogan in de aanloop naar de nationale verkiezingen van 2023.