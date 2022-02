Vastelastenbond: kans op foute berekening WOZ-waarde gestegen

De Vastelastenbond waarschuwt consumenten voor de invoering van de nieuwe meetmethode voor de berekening van de WOZ-waarde. Volgens het consumentencollectief kan het leiden tot een toename van het aantal foute vaststellingen. “In gemeenten waar de methode al eerder is ingevoerd heeft dit tot extra bezwaren geleid”, zegt Dirk Jan Wolfert, directeur van de Vastelastenbond. “Dat is voor ons een signaal dat het niet vlekkeloos verloopt.”

Alle gemeenten moeten vanaf dit jaar alle schattingen vaststellen op basis van de woningoppervlakte, naast een vergelijking met woningen in de gemeente die recent zijn verkocht. Eerder mochten ze zich ook baseren op de inhoud van een woning. Volgens de Waarderingskamer, die toezicht houdt op de vastgestelde waarden door gemeenten, is de nieuwe meetmethode nauwkeuriger.

“Uiteindelijk zou het nauwkeuriger moeten zijn”, erkent Wolfert. “Maar als je verandert van methodiek klopt het vaker niet of roept het vragen op.” WOZ-waardes kunnen door de nieuwe meetmethode in bepaalde gevallen fors hoger uitvallen. Wolfert heeft voorbeelden gezien waar de WOZ-waarde ineens met 20 procent is gestegen. De Vastelastenbond verwacht dan ook dat het aantal bezwaren op de korte termijn zal toenemen.

De verplichte wijziging van methode geldt dit jaar voor ongeveer 250 van de 352 gemeenten. De rest was al over naar het nieuwe systeem. Daar bleven de gevolgen volgens de Waarderingskamer beperkt. “In sommige gemeenten die deze overgang vorig jaar hebben gemaakt, heeft dit geleid tot extra vragen en bezwaren”, zo valt te lezen op de website van de Waarderingskamer. “Maar bij veel andere gemeenten is het voor de eerste keer bekend maken van WOZ-waarden op basis van de gebruiksoppervlakte heel soepel verlopen.” De Waarderingskamer was donderdag vooralsnog niet bereikbaar voor een reactie.

Gemeenten stellen ieder jaar de waarde van een huis vast. Doordat de huizenprijzen al jaren hard oplopen, stijgt ook de WOZ-waarde mee. Op basis daarvan wordt de hoogte van verschillende belastingen vastgesteld. De WOZ-waarde van woningen steeg vorig jaar met gemiddeld 9 procent en is gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari 2021.