CNV wil meer aandacht kabinet voor herstel koopkracht

De regering zou meer aandacht moeten geven aan het herstel van de koopkracht, bepleit vakbond CNV. Die stelt dat steeds meer leden aangeven moeilijk rond te kunnen komen. “Het is onbestaanbaar dat het kabinet meer geld dan ooit uitgeeft maar miljoenen Nederlanders koopkracht inleveren”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

De inflatie is al enkele maanden zeer hoog, met name door de gestegen prijs voor energie. “Steeds meer leden kloppen momenteel bij ons aan”, aldus Fortuin die spreekt van verborgen leed. “De nood is hoog. Mensen in koude huizen die de energierekening niet op kunnen brengen. Mensen die nauwelijks boodschappen kunnen doen.”

Dat beeld komt ook naar voren uit een eigen onderzoek dat CNV deed onder 3000 leden. Ruim 60 procent daarvan zegt de hogere inflatie te merken in het dagelijks leven en zo’n 12 procent zegt met het eigen salaris het einde van de maand niet te halen. Zo’n een op de drie ondervraagden bespaart geld op bijvoorbeeld sport om de vaste lasten te kunnen blijven betalen.

De vakbond staat vrijwel machteloos, stelt Fortuin. “Tegen deze hoge inflatie valt niet op te onderhandelen aan de cao-tafels. De loonsverhogingen die we momenteel afspreken, gaan in rook op.” Hij steunt dan ook de bijna driekwart van de ondervraagde leden die meer actie wil zien van het kabinet. “Er moet een koopkrachtplan komen: alle ballen op de koopkracht van werkenden, AOW’ers en uitkeringsgerechtigden.”

CNV wil onder meer een eenmalige extra belasting voor bedrijven die de afgelopen twee jaar profiteerden van de coronacrisis zoals supermarkten en webshops. Ook moeten de belasting op energie en die op arbeid en uitkeringen omlaag en moeten de AOW en de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA gekoppeld blijven aan het minimumloon. Het kabinet wil dat afschaffen, maar dat plan werd dinsdag door de Eerste Kamer weggestemd.