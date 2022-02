Stevige verliezen op Wall Street door spanningen Oekraïne

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met flinke verliezen de handel uitgegaan. Beleggers zijn nog altijd nerveus vanwege de oplopende spanningen in Oekraïne. De Russische president Vladimir Poetin erkende de onafhankelijkheid van de hele Donbas-regio. Ook kreeg hij groen licht van het parlement om militaire steun te geven aan de Russischsprekende separatisten in het buurland. De Verenigde Staten en Europa kwamen daarop met sancties.

Zo kondigde de Amerikaanse president Joe Biden aan Rusland af te snijden van westerse financiering. Ook worden maatregelen ingesteld tegen de elite van Rusland. De Amerikanen hebben geen intentie om een gewapende strijd met Rusland te voeren. Wel zullen de VS Oekraïne van wapens voorzien.

Ook Europa straft zeker 27 Russische personen en organisaties en bemoeilijken de toegang van Moskou tot de financiële markten. 351 Russische parlementariërs die aandrongen op en stemden voor de erkenning van twee afvallige Oekraïense regio’s door Rusland worden daarnaast aangepakt.

De leidende Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 1,4 procent op 33.596,61 punten. De brede S&P 500 verloor 1 procent tot 4304,76 punten en techgraadmeter Nasdaq speelde 1,2 procent kwijt tot 13.381,52 punten.

De prijs voor een vat Amerikaanse olie steeg met 1,4 procent tot 92,35 dollar. Brentolie klom met 1,1 procent tot 96,47 dollar per vat. De vrees dat met een verdere escalatie van het conflict in Oekraïne de Russische olieleveringen geraakt kunnen worden, drijft de olieprijs verder op richting de 100 dollar per vat. Ondanks de stijgende olieprijzen verloren olieconcerns als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips tot 2 procent.

Verder stonden automakers als Ford, General Motors en Tesla onder druk. De autoproducenten verloren tot 4,1 procent vanwege de vrees voor verdere verstoringen in de leveringsketen door de geopolitieke spanningen.

Klusketen Home Depot verloor 8,8 procent na cijfers. De handelsupdate van winkelbedrijf Macy’s leverde een verlies van haast 5 procent op.

Verder stond fastfoodketen McDonald’s bij de stijgers met een winst van 0,8 procent. Investeerde Carl Icahn roert zich bij het bedrijf voor een betere behandeling van varkens. Via het verzamelen van volmachten wil hij meer inspraak krijgen in het beleid van de onderneming. Amerikaanse leveranciers zouden daartoe verplicht moeten worden.

De euro was 1,1328 dollar waard, tegen 1,1348 dollar bij het slot van de Europese beurzen.