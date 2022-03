Carlsberg houdt rekening met flinke afschrijving in Rusland

De oorlog in Oekraïne en de sancties die daarop tegen Rusland zijn ingesteld kunnen voor de Deense brouwer Carlsberg flink in de papieren gaan lopen. De onderneming die wordt geleid door de Nederlander Cees ’t Hart waarschuwde dat het wellicht een stevige afschrijving moet doen op zijn Russische bezittingen. De prognoses voor dit jaar gingen daarbij overboord.

Carlsberg is een van de de grootste brouwers in Rusland. Vanwege de “zeer onvoorspelbare” situatie in Rusland is het niet langer mogelijk om een financiële prognose te geven, zei het Deense bedrijf in een verklaring. De brouwer is ook “een volledige reeks strategische opties aan het bekijken” voor zijn Russische activiteiten die onder Baltika Breweries bekend staan.

Het in Kopenhagen gevestigde bedrijf heeft in Rusland 8400 mensen in dienst. Carlsberg betrad de Russische markt in 2000 en de activiteiten werden jarenlang beschouwd als het kroonjuweel van de brouwerij. Rusland was vroeger goed voor bijna een derde van de winst. De laatste jaren is het belang ervan voor Carlsberg afgenomen omdat de Russische biermarkt ondermaats presteerde. In 2021 waren Rusland en Oekraïne goed voor ongeveer 13 procent van de inkomsten en ongeveer 9 procent van de bedrijfswinst, aldus Carlsberg.

Eerder op woensdag zei rivaal Heineken dat het stopt met de productie en verkoop van zijn eigen merkbier in Rusland. Daarmee sluit Heineken zich aan bij een grote groep van bedrijven die het land verlaten in reactie op de invasie van Oekraïne.

Carlsberg, dat vorige week zijn investeringen in Rusland opschortte, zei woensdag dat het alle reclame in Rusland zal stopzetten en ook zal stoppen met de productie en verkoop van het merk Carlsberg in het land. “Baltika Breweries zal worden gerund als een afzonderlijk bedrijf, met als doel onze werknemers en hun gezinnen te ondersteunen,” aldus de Denen.