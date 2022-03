Ook stevige winsten op Wall Street, olieprijzen dalen hard

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met stevige winsten gesloten. De graadmeters volgden daarbij het voorbeeld van de winsten op de Europese beurzen eerder op de dag. Met name koopjesjagers leken hun slag te slaan. Tijdens de sessie zakte de olieprijzen hard weg, nadat deze als gevolg van de oorlog in Oekraïne de voorbije weken juist hard opliepen. Zo was een vat Amerikaanse olie bij de slotbel nu dik 10 procent goedkoper.

De exacte reden voor de prijsval van olie blijft gissen. De Amerikaanse president Joe Biden kondigde eerder aan Russische olie in de ban te doen. Daarbij gaan er geruchten dat hij meer bondgenoten van een dergelijke stap weet te overtuigen. Daartegenover zouden landen van oliekartel OPEC en bondgenoten juist hun productie kunnen verhogen als daarom zou worden gevraagd. Amerikaanse olie zakte tot 110,40 dollar per vat, waarbij de prijs eerder deze week nog piekte rond de 130 dollar. Brentolie werd 11,7 procent goedkoper tot 113,05 dollar per vat.

In het kielzog van de olieprijzen verloren olieconcerns als Chevron en ExxonMobil tot 5,7 procent. Ook oliedienstverleners als Schlumberger en Halliburton stonden met verliezen van dik 5 procent bij de zakkers. De leidende Dow-Jonesindex sloot met een winst van 2 procent op 33.286,25 punten. De brede S&P 500 won 2,6 procent tot 4277,88 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 3,6 procent tot 13.255,55 punten.

Tesla won dik 4 procent aan waarde. De autoproducent betaalt Oekraïense werknemers die gevraagd worden om terug te keren naar hun land om dat te verdedigen tegen de Russen zeker drie maanden loon door. Amazon won 2,4 procent. De techonderneming schort de verzending van producten naar particuliere klanten in Rusland en Belarus op in een reactie op de oorlog in Oekraïne. Ook hebben Russen en Belarussen tot nader order geen toegang meer tot streamingdienst Amazon Prime. Ook andere diensten aan Rusland worden gestaakt.

Bumble werd bijna 42 procent meer waard na goed ontvangen kwartaalcijfers. Ook verhoogden analisten van BMO het advies voor het aandeel van het datingbedrijf, dat volgens hen met bijna 200 procent in koers kan stijgen. Soepfabrikant Campbell Soup, die ook met cijfers kwam, won 0,8 procent. PayPal steeg 5,6 procent, ondanks een adviesverlaging door analisten van Bank of America.

De euro was 1,1066 dollar waard, tegenover 1,1081 dollar bij het slot van de beurzen eerder op de dag.