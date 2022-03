Nederlandse import uit Rusland vooral fossiele brandstoffen

Het overgrote deel van de import vanuit Rusland betrof vorig jaar fossiele brandstoffen zoals olie en gas, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die categorie was goed voor 87 procent van alle goederen die Nederland uit Rusland haalde. Nederland haalt verder onder meer metalen als nikkel en koper uit Rusland. De totale waarde van de import bedroeg 18,4 miljard euro.

Die import verdubbelde bijna ten opzichte van 2020, wat deels te verklaren is door meer economische activiteit ten opzichte van het eerste coronajaar. Ook de vorig jaar al stijgende prijzen voor olie en gas speelden echter een belangrijke rol. Nederland was vorig jaar de zesde exporteur van Russische goederen.

De Nederlandse export naar Rusland bedroeg 6,6 miljard euro, waarvan 4,1 miljard euro in Nederland gemaakt was. Belangrijke goederenstromen naar het land zijn geneesmiddelen, wegvoertuigen en bloemen. Wederuitvoer, de export van eerder in Nederland ingevoerde producten, betreft onder meer elektronische schakelingen, telefoons en geneesmiddelen. Qua exportgrootte is Nederland de achtste handelspartner van Rusland.

De import uit Oekraïne ging vorig jaar voor het eerst door de grens van 2 miljard euro heen. Nederlandse bedrijven halen hoofdzakelijk plantaardige oliën en vetten, zoals zonnebloemolie, en maïs uit het land. Van dat landbouwproduct is Oekraïne zelfs de belangrijkste leverancier voor Nederland.

De uitvoer naar Oekraïne kwam vorig jaar uit op 1,2 miljard euro, slechts 0,2 procent van de totale Nederlandse export. Geneesmiddelen, bloemen en planten, cacao, computers en mobiele telefoons zijn de belangrijkste categorieën, maar zijn tezamen goed voor niet meer dan een derde van de exportwaarde naar het land. Dat geeft aan dat er een breed scala aan producten vanuit Nederland naar Oekraïne gaat, meldt het CBS.