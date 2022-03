Betaalbedrijf PayPal schort services in Rusland op

Het Amerikaanse betaalbedrijf PayPal heeft zijn dienstverlening in Rusland stopgezet in reactie op de Russische militaire vijandelijkheden jegens Oekraïne. “PayPal staat achter de internationale gemeenschap bij het veroordelen van de gewelddadige militaire agressie van Rusland in Oekraïne”, zei CEO Dan Schulman dinsdag.

De maatregel van PayPal treft behalve goederen- en dienstentransacties ook overdrachten aan vrienden en familie. Het bedrijf schort ook de services van betalingsdienst Xoom in Rusland op, hoewel het Xoom-klanten nog “een periode” zal toestaan tegoeden op te nemen.

PayPal zei dat in 2021 de netto-inkomsten gerelateerd aan activiteiten in Rusland en Oekraïne ongeveer 0,5 procent van de totale netto-inkomsten bedroegen.