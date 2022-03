Just Eat Takeaway wint fors op beurs door speculatie over Grubhub

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, bekend van Thuisbezorgd.nl, was vrijdag een grote winnaar op de beurs in Amsterdam. De koers van het aandeel ging flink omhoog door speculatie in de markt over een mogelijke verkoop van zijn Amerikaanse dochteronderdeel Grubhub. Verder bleef de beurshandel vooral in het teken staan van de oorlog in Oekraïne en de impact van de westerse sancties tegen Rusland op de wereldhandel. De belangrijkste beursgraadmeters veerden weer wat op na de verliezen van een dag eerder.

Just Eat Takeaway won circa 14 procent. Geruchten dat Grubhub in de etalage zou staan werden onlangs nog tegengesproken door Just Eat Takeaway. Maar nu gaan er berichten rond dat er partijen zijn die Grubhub wel zouden willen overnemen. Ook de naam van rivaal Uber Eats duikt in de berichten op, al is onduidelijk hoe betrouwbaar die informatie is.

Dat beleggers zo fors reageren heeft met de voorgeschiedenis te maken. De beurskoers van het bedrijf stond afgelopen jaar juist flink onder druk. Dat heeft tot onvrede geleid bij activistische aandeelhouders. Die vonden dat de onderneming Grubhub snel moet afsplitsen of verkopen omdat Just Eat Takeaway zou worden ondergewaardeerd op de beurs. De overname van Grubhub ter waarde van circa 7,3 miljard dollar werd vorig jaar juist nog afgerond.

Dankzij een koopadvies van Deutsche Bank zat het aandeel van platenlabel Universal Music Group (plus 4,3 procent) eveneens flink in de lift. Daarentegen was ING (min 3,2 procent) een sterke verliezer bij de hoofdfondsen aan het Damrak. Bankaandelen gingen in Europa over de gehele linie omlaag.

De AEX-index op Beursplein 5 steeg uiteindelijk met 0,4 procent tot 674,80 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 991,68 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 1,4 procent.

Op de lokale markt klom Beter Bed verder een kleine 7 procent. De beddenverkoper boekte afgelopen jaar meer winst en keert weer dividend uit. De oorlog in Oekraïne heeft volgens het bedrijf tot nu toe geen grote gevolgen voor de eigen activiteiten.

In Milaan steeg Leonardo bijna 12 procent na goed ontvangen resultaten en sterke vooruitzichten van het Italiaanse ruimtevaart- en defensieconcern. Stellantis won 0,2 procent. Het moederbedrijf van merken als Peugeot en Fiat stopt met de export van auto’s naar Rusland.

Een vat Amerikaanse olie kostte 3,2 procent meer op 109,19 dollar. Brentolie werd 2,4 procent duurder op 111,92 dollar per vat. De euro was 1,0934 dollar waard, tegen 1,1004 dollar een dag eerder.