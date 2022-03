Rusland, Belarus en Oekraïne slaan wapenbeurs Maleisië over

Russische, Belarussische en Oekraïense wapenproducenten zullen vanwege de oorlog in Oekraïne deze maand niet deelnemen aan de tweejaarlijkse wapenbeurs Defence Services Asia (DSA) in Maleisië. Het evenement word georganiseerd door de Maleisische regering. Die heeft de afmelding van de drie landen bevestigd.

Volgens de organisatie was het voor de landen niet mogelijk om deel te nemen. Zeker niet nadat de Verenigde Staten en de Europese Unie strenge sancties hadden opgelegd aan Rusland en zijn bondgenoot Belarus na de inval van Moskou in Oekraïne. Daardoor is het bijvoorbeeld niet mogelijk voor Rusland om betalingen te doen. Rusland beschrijft zijn acties in Oekraïne overigens als een “speciale operatie”.

De DSA duurt vier dagen en begint op 28 maart. De vorige editie, in 2020, werd afgelast vanwege de pandemie.

Maleisië heeft nog niet onmiddellijk sancties aan Rusland opgelegd. De autoriteiten van het land ontzegden vorige week nog wel een een onder Russische vlag varende tanker de toegang tot de haven. Dat schip was doelwit van Amerikaanse sancties.