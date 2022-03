Russische magnaat: nationalisatie werpt ons eeuw terug in de tijd

Rusland gaat met de nationalisatie van bezittingen van buitenlandse bedrijven ruim honderd jaar terug in de tijd, naar de bolsjewistische revolutie van 1917. Daarvoor waarschuwt de president en grootste aandeelhouder van Norilsk Nickel, ’s werelds grootste producent van de metaalsoorten palladium en nikkel.

Rusland maakte donderdag een lijst bekend van multinationals waarvan het de Russische activiteiten wil nationaliseren. Op die lijst prijken onder andere Shell en IKEA. Het gaat om bedrijven die uit afkeer van de inval in Oekraïne hun vertrek uit Rusland hebben aangekondigd. Volgens de Russische zakenman Vladimir Potanin dreigt Rusland hierdoor nog tientallen jaren buitenlandse investeringen mis te lopen.

“We moeten de deur niet ‘dichtslaan’ maar proberen de Russische economische positie die we hebben opgebouwd te behouden”, verklaarde de 61-jarige miljardair, die wordt gezien als een van de invloedrijkste zakenlieden in Rusland. “Dit werpt ons honderd jaar terug in de tijd naar 1917 en de gevolgen, een wereldwijd gebrek aan vertrouwen van investeerders in Rusland, zullen we nog vele decennia voelen.”

Nadat aan het begin van 1917 het regime van de Russische tsaar was omvergeworpen, grepen de bolsjewieken in het najaar de macht. Vervolgens nationaliseerden de communistische machthebbers de volledige Russische industrie.

De Russische premier Michail Misjoestin zei donderdag dat er een voorstel klaarligt om de controle over te nemen bij plaatselijke afdelingen van bedrijven die Rusland de rug hebben toegekeerd. Hoe dit precies te werk zal gaan, is nog niet duidelijk. Binnen de Russische zakenelite zou een hevig debat gaande zijn over de vraag hoe hard het land moet terugslaan tegen westerse sancties en boycots.