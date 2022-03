Eneco verdiende minder aan klanten door hoge inkoopprijzen

Energiebedrijf Eneco heeft vorig jaar minder verdiend aan consumenten en zakelijke klanten. De winstgevendheid van die activiteiten daalde door hogere inkoopprijzen van elektriciteit en gas met 7 procent. De omzet van Eneco steeg en dat werd vooral veroorzaakt door die prijsstijgingen. Daarnaast groeide het aantal klanten, onder meer door de overname van het klantenbestand van het failliete Welkom Energie.

De windkracht was in 2021 veel lager dan gemiddeld en daardoor kon Eneco met de eigen windmolens minder stroom produceren. Het bedrijf moest tegen hoge prijzen extra inkopen. De wel geproduceerde elektriciteit kon tegen hogere prijzen worden verkocht. “Het was in 2021 kouder dan in 2020, met name in de eerste helft van het jaar”, stelt het energiebedrijf in een toelichting. “Hierdoor werd meer gas en warmte verkocht aan onze klanten.”

De omzet van Eneco steeg met 26 procent naar 5,2 miljard euro. De nettowinst groeide met 77 procent ten opzichte van 2020 tot 209 miljoen euro. Volgens Eneco werd het resultaat eenmalig beïnvloed met een plus van 49 miljoen euro door de verkoop van minderheidsbelangen in een aantal bedrijven.

Door de gestegen energieprijzen door het herstel van de wereldeconomie van de coronacrisis ging in Nederland een aantal aanbieders failliet. Een daarvan was Welkom Energie en alle ongeveer 90.000 klanten van deze relatief kleine speler op de energiemarkt werden overgenomen door Eneco. Die bood hen vervolgens een contract aan op basis van veel hogere tarieven. Per 1 maart biedt Eneco hen lagere tarieven aan.

Bij de overname van het klantenbestand schatte Eneco dat zo’n 30 tot 40 procent naar een andere aanbieder zou overstappen en die verwachting is uitgekomen. Het totaal aantal klantcontracten van het bedrijf groeide met 59.000 naar ruim 5,6 miljoen.

Volgens Eneco nam de energiearmoede in Nederland sterk toe het afgelopen jaar. “Dat is een grote zorg”, stelt topman As Tempelman. “Het aantal telefoontjes naar het callcenter neemt toe”, zegt hij. Tot nu toe is ongeveer de helft van de klanten van Eneco geconfronteerd met een prijsstijging. Zo’n 94 procent van de klanten betaalt op dit moment nog op tijd. Vanaf april gaat Eneco de prijzen per maand aanpassen. “We gaan meer met de markt meebewegen en zo het risico voor onszelf en onze klanten verkleinen”, aldus Tempelman.