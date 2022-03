Shell dient beroep in tegen uitspraak om uitstoot te verminderen

Olie- en gasconcern Shell heeft definitief beroep aangetekend tegen de uitspraak van een rechter in een door Milieudefensie aangespannen zaak. Het bedrijf maakt vooral bezwaar tegen de eis dat het de uitstoot van de gebruikers van zijn brandstoffen compenseert. Het bedrijf vindt die door de rechter opgelegde zwaarwegende inspanningsverplichting “niet haalbaar”.

Shell had al direct na de uitspraak in mei vorig jaar bekendgemaakt beroep aan te tekenen. Het bedrijf vraagt zich bijvoorbeeld af of “Shell de wettelijke verplichting kan hebben om CO2-emissies te verminderen die wij niet in de hand hebben, zoals van klanten” zoals automobilisten die benzine tanken bij Shell. Het concern benadrukt bovendien dat die klanten “geen vergelijkbare wettelijke verplichting hebben om hun emissies te verminderen”.

Verder vindt Shell het vreemd dat de door de rechter opgelegde verplichting strenger is dan “de meest vooruitstrevende beleidstrajecten en energiescenario’s ter wereld”, waarbij het concern specifiek naar de plannen van de Europese Commissie en het Internationaal Energieagentschap wijst.

Shell laat overigens weten de eigen plannen voor het terugbrengen van de uitstoot inmiddels te hebben aangepast om aan het doel van de rechter te voldoen. “Ongeacht de uitkomst van dit beroep gaan wij door met acties om onze uitstoot te verminderen”, laat president-directeur Marjan van Loon van Shell Nederland dan ook weten. Shell vindt dat bedrijven en overheden daarbij samen moeten werken.

Milieudefensie had na overleg met Shell al eerder laten weten dat het olie- en gasconcern deze maand officieel beroep zou aantekenen. Dat hoger beroep dient volgens de milieubeweging op zijn vroegst volgend jaar.

Ondernemersorganisatie VNO-NCW zegt het in een reactie verstandig te vinden dat Shell deze stap zet. “Het is namelijk, ook voor andere bedrijven en overheden, belangrijk dat er volstrekte juridische helderheid komt over de eerdere uitspraak van de rechter.” Ook VNO-NCW wijst naar de mate waarin Shell aansprakelijk is voor het gedrag van zijn klanten. De ondernemerskoepel stelt verder dat de regie over het klimaatbeleid bij de overheid hoort te liggen en niet bij de rechter.