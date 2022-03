Winkelorganisatie wil uitstel verbod tabaksverkoop kleine supers

Er moet uitstel komen van het verbod op de verkoop van tabak voor kleine supermarkten in dorpen en kleine gemeenten, vindt hun belangenbehartiger. Volgens de brancheorganisatie voor zelfstandige winkeliers en franchisenemers Vakcentrum kunnen die buurtsupers hard geraakt gaan worden door dat verbod. Vakcentrum vindt dat daarom een deel van de supers gevrijwaard zou moeten worden van dat verbod of uitstel krijgt. Het verkoopverbod op tabak in supermarkten moet in 2024 ingaan.

Vaak zijn supermarkten in kleine dorpen de enige verkooppunten van tabak. De vrees bestaat dat als daar geen tabak meer gekocht kan worden mensen naar speciaalzaken in grotere gemeenten gaan voor shag en sigaretten en dan ook gelijk daar hun gewone boodschappen bij de supermarkt doen. Het verlies aan klantenverkeer kan volgens Vakcentrum leiden tot sluiting van supers in kleine dorpskernen. Dat tast weer de leefbaarheid aan en er gaat werkgelegenheid verloren, aldus de organisatie.

Vakcentrum vreest dan ook voor “dramatische” gevolgen voor buurtsupers in kleine dorpen. Uit een rapport zou naar voren zijn gekomen dat wel vijfhonderd kleine supers failliet kunnen gaan door het gemis aan klanten bij een verkoopverbod van tabaksproducten. Koepelorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft eerder ook al zijn zorgen uitgesproken over de gevolgen van het verbod voor kleine supers in buitengebieden.

Donderdag praat de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over het verkoopverbod van tabak voor supers. Vakcentrum denkt bijvoorbeeld aan een uitzondering bij tabaksverkopen voor kleine supers als er geen toegestaan tabaksverkooppunt in de buurt is.