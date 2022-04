Prijsvergelijker ziet meer zoekvragen naar inductie door duur gas

Na de sterke stijging van de gasprijzen zijn duidelijk meer mensen op zoek naar een kookplaat op inductie. Dat meldt de vergelijkingssite Kieskeurig.nl op basis van eigen gegevens. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het aantal zoekopdrachten op de site naar inductiekookplaten verviervoudigd.

Tegelijkertijd zijn minder mensen op zoek naar fornuizen of kookplaten die op gas werken. In maart klikte 12 procent gas aan als optie in het zoekmenu. Dat was een jaar eerder nog 30 procent. Volgens Kieskeurig.nl is in de reviews duidelijk terug te zien dat de gestegen gasprijs een rol speelt. Gebruikers van de site schrijven bijvoorbeeld in hun recensie dat het dure gas aanleiding was om op zoek te gaan naar een inductiekookplaat.

Keramische kookplaten zijn volgens Kieskeurig minder populair. Daarbij speelt mogelijk mee dat inductie als energiezuiniger en veiliger wordt gezien.