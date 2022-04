Importban steenkool zal flink worden gevoeld in Nederland

Als kolen uit Rusland niet meer mogen worden vervoerd naar de Europese Unie (EU), dan zal dat worden gevoeld in Nederland. Een groot deel van de in Nederland verbruikte steenkool komt namelijk uit het land van president Vladimir Poetin. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2020 was 43 procent van de steenkool en bruinkool die Nederland importeerde voor eigen gebruik, afkomstig uit Rusland. Het gaat om 3,3 miljard kilogram. Dit zijn de recentste importcijfers over kolen waar het statistiekbureau over beschikt.

De Europese Commissie (EC) maakte dinsdag bekend te streven naar een invoerverbod voor Russische kolen. Het verbod zou een onderdeel moeten worden van een groter pakket nieuwe sancties, waaronder een transactieverbod voor vier Russische banken. Een nieuw sanctiepakket kan echter pas worden doorgevoerd als alle lidstaten ermee instemmen.

Volgens EC-voorzitter Ursula von der Leyen wordt er nog nagedacht over een verbod op het importeren van Russische olie. in 2020 was 29 procent van de ruwe olie die Nederland voor eigen gebruik invoerde afkomstig uit Rusland. Voor aardolieproducten gaat het om 14 procent. Econoom Marjolijn Jaarsma van het CBS spreekt wat betreft de Nederlandse import van Russische kolen en olie van een “behoorlijke afhankelijkheid”.

Na Rusland is Colombia de grootste exporteur van steenkool en bruinkool naar Nederland. Bijna 21 procent van de Nederlandse import van deze brandstof – de helft dus van wat er uit Rusland komt – is afkomstig uit dit Zuid-Amerikaanse land. Daarna volgen de Verenigde Staten met 16 procent.