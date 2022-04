Omzet en orderboek chipmachinebouwer ASMI op recordniveau

De Nederlandse chipmachinefabrikant ASM International (ASMI) heeft het eerste kwartaal van dit jaar afgesloten met een recordomzet en zag dankzij de wereldwijde tekorten aan halfgeleiders ook het orderboek volstromen. ASMI heeft nu voor een recordbedrag aan opdrachten in portefeuille.

De onderneming levert onder andere systemen voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt. Volgens topman Benjamin Loh is het begin van het jaar sterk geweest, en is ASMI goed in staat gebleken de problemen in de toeleveringsketen het hoofd te bieden.

ASMI zag de orderontvangst met 65 procent stijgen en haalde bij elkaar voor 706 miljoen euro aan werk binnen. De kwartaalomzet groeide jaar-op-jaar met een kwart, tot 517 miljoen euro. Dat was conform de eerder uitgesproken verwachtingen. De winst kwam uit op 145,7 miljoen euro. Dat was in het eerste kwartaal van 2021 nog 125,5 miljoen.

ASMI voert de investeringen op om verdere groei mogelijk te maken. Wel waarschuwde de chipmachinebouwer voor eventuele verstoringen in de toeleveringsketen als gevolg van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Evengoed rekent het bedrijf op een omzet in het tweede kwartaal van tussen de 540 miljoen en 570 miljoen euro. Daarbij zal het bedrijf in staat zijn de winst verder op te voeren als grote problemen uitblijven.