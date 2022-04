Canada verlaat plenaire vergadering G20 vanwege deelname Rusland

De Canadese minister van Financiën is uit de plenaire vergadering van de G20 gelopen. Chrystia Freeland vindt het verkeerd dat Rusland bij de top mag zijn na de invasie in Oekraïne.

“De bijeenkomsten van deze week in Washington gaan over het ondersteunen van de wereldeconomie. De illegale invasie van Rusland in Oekraïne is een ernstige bedreiging voor de wereldeconomie,” zei ze op Twitter. Ze voegde eraan toe dat Rusland niet zou moeten deelnemen.

“De democratieën van de wereld zullen niet werkloos toezien bij de voortdurende Russische agressie en oorlogsmisdaden. Vandaag zijn Canada en een aantal van onze democratische partners uit de plenaire vergadering van de G20 gestapt toen Rusland probeerde in te grijpen”, zei Freeland.

De ministers van Financiën en voorzitters van centrale banken uit de G20-landen zijn bij elkaar in Washington. Rusland is digitaal aanwezig. Door de Russische inval in Oekraïne is de deelname van Rusland aan G20-bijeenkomsten omstreden. De Amerikaanse president Joe Biden pleitte er vorige maand bijvoorbeeld voor om het land uit de G20 te zetten.