Chinese beurzen omlaag door zorgen om coronalockdowns

De Chinese aandelenbeurzen zijn donderdag gedaald. Zowel in Hongkong als Shanghai waren beleggers voorzichtig. Het strenge coronabeleid in zowel Hongkong als China, maar ook de toegenomen geopolitieke risico’s als gevolg van de oorlog in Oekraïne, drukten op het sentiment. Oliebedrijf CNOOC steeg zo’n 30 procent bij zijn debuut in Shanghai.

Het aantal coronabesmettingen in China blijft relatief hoog met meer dan 19.000 besmettingen donderdag. Het land houdt vast aan het uitbannen van corona en daar zijn strenge maatregelen voor nodig. De al weken durende lockdown in Shanghai, die ook de economie treft, is daar een voorbeeld van. Tegelijkertijd vragen beleggers zich af waar de beloofde steun van Beijing voor de beurzen blijft.

De Chinese president Xi Jinping waarschuwde tijdens een jaarlijkse conferentie opnieuw voor eenzijdig opgelegde sancties en het aanpakken van landen door de eigen wetgeving van ver weg op te leggen. Xi noemde de westerse sancties tegen Rusland niet, maar zijn uitspraken geven de lastige positie aan die China heeft tussen Rusland en het Westen.

CNOOC had eerder een notering op Wall Street, maar verloor die als gevolg van Amerikaanse sancties. Het bedrijf vroeg daarom, naast zijn notering in Hongkong, ook een notering in Shanghai aan. In Hongkong ging CNOOC 3,1 procent omlaag.

Techbedrijven als Alibaba en Tencent behoorden bij de verliezers in Hongkong. Alibaba ging 3,9 procent omlaag, Tencent leverde 4,5 procent in. De Hang Seng-index in de stadstaat stond tussentijds 2 procent lager. De beurs in Shanghai ging 1,8 procent omlaag.

In Tokio pakte de Nikkei-index juist een winst van 1,2 procent. Een dag eerder steeg de Japanse beursgraadmeter ook al toen de yen daalde ten opzichte van de dollar en andere valuta. Dat is gunstig voor ondernemingen die veel exporteren. Ook de Kospi in Seoul steeg en wel met 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney dikte 0,3 procent aan.