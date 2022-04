Musk heeft zicht op bonus van 23 miljard dollar na Tesla-cijfers

Miljardair Elon Musk kan dankzij de goede resultaten van het door hem geleide Tesla 23 miljard dollar (21,2 miljard euro) rijker worden. De fabrikant van elektrische auto’s boekte in het voorbije kwartaal een omzet en winst die hoger waren dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Samen met de goede resultaten in de voorgaande twee kwartalen heeft Tesla mijlpalen behaald die Musk recht geven op een fikse beloning in aandelenopties.

Dankzij de kwartaalomzet van bijna 19 miljard dollar en aangepaste winst voor afschrijvingen en belastingen van ruim 5 miljard dollar heeft Musk nu zicht op drie tranches aan opties op in totaal ruim 25 miljoen Tesla-aandelen.

Die opties geven hem het recht om de stukken tegen een flinke korting te kopen. Waar de aandelen woensdag een slotprijs van 977,20 dollar per stuk hadden, kan ’s werelds rijkste persoon ter wereld de aandelen voor 70,01 dollar per stuk kopen. Dat levert een fikse papieren winst op. Directieleden van Tesla moeten nog definitief goedkeuring geven voor de nieuwe bonussen, die in 2018 zijn afgesproken.

Volgens een door persbureau Bloomberg bijgehouden lijst heeft Elon Musk momenteel een vermogen van 249,9 miljard dollar. Een week geleden kondigde hij aan socialmediaplatform Twitter te willen kopen voor 43 miljard dollar.