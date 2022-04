Uitzenders denken nog veel meer Oekraïners in te gaan zetten

Het aantal Oekraïners dat in Nederland werk vindt, gaat de komende tijd waarschijnlijk nog flink oplopen. Oorlogsvluchtelingen hebben eerst wat tijd nodig om te wennen aan hun nieuwe omgeving wat doorgaans zo’n drie tot vier maanden duurt, zegt Tent Partnership for Refugees. Dat is een netwerk van zo’n 220 internationale bedrijven dat zich wil inzetten voor de economische integratie van vluchtelingen. “Maar ik ben er absoluut van overtuigd dat nog meer Oekraïners op zoek gaan naar werk”, aldus de Europese directeur Hélène van Melle.

Ook bij de gespecialiseerde uitzendbureaus OTTO Work Force en UARecruit moet het grootste aantal Oekraïners dat een baan vindt, naar verwachting nog komen. Via OTTO en ook via uitzender ManpowerGroup gingen al “tientallen” Oekraïners in Nederland aan het werk in de twee maanden die de oorlog aan de gang is. Volgens uitkeringsinstantie UWV vonden tot afgelopen vrijdag in totaal bijna 3000 Oekraïners een baan in ons land. Daar komen er dagelijks tussen de honderd en driehonderd bij.

Van Melle noemt dat een mooie score, kijkend naar het totaal van ongeveer 45.000 Oekraïners die zijn ingeschreven bij de gemeente en de relatief korte tijd die Oekraïners hier nog maar zijn. Ook zijn het vooral ouderen, vrouwen en kinderen die ons land bereiken. Dat toch duizenden al werk hebben gevonden, zegt volgens Van Melle “iets over de mentaliteit”. “Ze willen voor zichzelf kunnen zorgen.” De directeur ziet voor de vluchtelingen vooral kansen in de IT-sector en horeca.

Ondernemer Robert van der Noordaa is sinds enkele weken bezig met het opzetten van een uitzendbureau speciaal voor Oekraïners, UARecruit. Hij zegt dat de vraag naar zijn dienst groot is. Verschillende ingenieurs- en rekruteringsbureaus namen al contact op en kijken nu naar de ongeveer zestig cv’s van de Oekraïners die die al opstuurden.

“De meesten zijn extreem hoogopgeleid en zijn civiele ingenieurs, ICT’ers, marketeers en psychologen”, aldus Van der Noordaa. “Ze willen gewoon wat doen. Ik heb er geen een gehoord die dat niet wil.”

Via OTTO komen Oekraïners vooral terecht in de logistiek en bij onlinewinkels. “Dan pakken ze boodschappen in voor Albert Heijn of pakketjes via bol.com. Daar werken ook veel andere arbeidsmigranten.” Bij Manpower kwam de grootste vraag vanuit de productie, techniek, logistiek, IT en land- en tuinbouw.