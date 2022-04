Stakingsschade KLM loopt in de miljoenen, stakers worden ontzien

De kosten van de wilde staking van KLM-personeel op zaterdag lopen in de miljoenen. Zo’n 150 werknemers die verantwoordelijk zijn voor onder andere de afhandeling van de vracht en bagage legden ’s ochtends het werk neer. Daardoor konden tientallen vluchten bij de start van de meivakantie niet doorgaan en ontstond er chaos op de luchthaven. KLM is, ondanks dat het om een niet vooraf aangekondigde staking gaat, niet van plan de schade op de veroorzakers te verhalen.

Een snelle rekensom leert dat elke vlucht die niet doorging, KLM tot wel 100.000 euro kost. De maatschappij is bij een vertraging van minstens drie uur en bij annuleringen bijvoorbeeld verplicht om vergoedingen aan gedupeerde passagiers over te maken. Dat kan oplopen tot 600 euro per passagier, afhankelijk van de bestemming. Daarnaast is KLM verantwoordelijk voor het alsnog uitvoeren van vluchten of het omboeken van passagiers op een andere vlucht, maar ook andere kosten.

De luchtvaartmaatschappij is niet blij met de actie, maar ontkent de problemen met betrekking tot de werkdruk niet. De klacht van het grondpersoneel gaat daar met name over. Het lukt KLM niet om de roosters rond te krijgen. De maatschappij denkt extern een oplossing te hebben gevonden. Daarvoor wil het bedrijf aankloppen bij bagageafhandelaar Viggo, die bij elkaar zo’n driehonderd diensten moet overnemen. Dat komt neer op zo’n honderd paar extra handen die volgens KLM nodig zijn om de werkdruk te verlichten.

De boodschap met die strekking viel donderdag bij personeel verkeerd. Die vrezen vooral op de langere termijn voor hun baan. Iets wat KLM met kracht tegenspreekt. Anders dan andere afhandelaars vallen de KLM-medewerkers niet onder een sectorbrede cao die onlangs werd afgesloten. Zowel KLM als FNV zei eerder dat de arbeidsvoorwaarden bij KLM Ground Services beter zijn dan die van de andere afhandelaars op Schiphol. Zo krijgt personeel van KLM een onregelmatigheidstoeslag van 20 tot 25 procent op het totale maandinkomen. Naast de toeslagen zijn ook de pensioenvoorwaarden bij KLM beter.

In de drukke zomermaanden werken bij KLM zo’n 1300 mensen op de platformen. De verhouding vast versus flex over een heel jaar genomen is volgens afspraak met de bonden 80-20. Op de drukste dagen is het percentage flex iets hoger omdat ook personeel van KLM op vakantie is en het gewoonweg drukker is. Omdat de inhuur via uitzendbureaus tegenvalt, greep KLM naar de optie van externe inhuur. De komende tijd wil de maatschappij in eerste instantie met de ondernemingsraad van KLM en later mogelijk ook met de bonden om tafel om de onduidelijkheden weg te nemen.