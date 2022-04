Bloomberg: vier Europese klanten betalen Gazprom in roebels

Vier Europese inkopers van Russisch gas hebben al afgerekend in roebels. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een anonieme ingewijde bij staatsgasbedrijf Gazprom. Tien Europese bedrijven zouden een rekening hebben geopend bij Gazprombank om gas uit Rusland in roebels af te kunnen rekenen.

De Russische president Vladimir Poetin eist van “onvriendelijke landen” dat ze gas uit Rusland met roebels betalen. Dat zou de sancties die bijvoorbeeld de Europese Unie tegen het land heeft ingevoerd wegens de inval in Oekraïne ondermijnen, omdat landen daarvoor weer roebels moeten kopen bij de Russische centrale bank.

Als het aan Poetin ligt zouden klanten van Gazprom voor de gasaankopen twee rekeningen moeten openen, één in roebels en één in euro’s. Daarbij is Gazprombank verantwoordelijk voor het omzetten van de valuta en het overmaken van de roebelbetaling.

Gazprom is woensdag gestopt met de gasleveringen aan Polen en Bulgarije omdat die landen weigerden in roebels te betalen. De Bulgaarse regering en de Europese Commissie hebben dit veroordeeld als chantage.

Eerder weersprak de Oostenrijkse bondskanselier Karl Nehammer nieuwsberichten waarin wordt beweerd dat Oostenrijk al zou hebben afgerekend in roebels. “Oostenrijk houdt zich tot op de komma aan alle gemeenschappelijk afgesproken EU-sancties”, meldt de politicus op Twitter. Hij wijt het nieuws aan “Russische propaganda”.