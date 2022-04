Duitsland maakt zich zorgen, maar ziet geen problemen gastoevoer

De Duitse regering maakt zich grote zorgen om het stoppen van gasleveringen van Rusland aan Polen en Bulgarije. De leveringszekerheid aan Duitsland is echter nog op orde, liet een woordvoerder van de Duitse economieminister Robert Habeck weten. “De gastoevoer is tot op heden op een stabiel niveau.” Desondanks houdt Duitsland de gasstroom nauwlettend in de gaten.

Ook het Duitse energiebedrijf Uniper ziet nog geen problemen met de gasinvoer vanuit Rusland. De Nederlandse commercieel directeur van Uniper Niek den Hollander stelt dat er zelfs gas door Polen naar Duitsland zou kunnen worden vervoerd ondanks dat Gazprom geen gas meer levert aan Polen. “Het gaat om een deal tussen het Poolse bedrijf en Gazprom en zal geen gevolgen hebben voor andere leveringen. Theoretisch gezien kan de Yamal-pijplijn dus gewoon gebruikt worden.” De Yamal-Europe pijplijn loopt vanuit Rusland naar Polen.

Uniper, de grootste Duitse importeur van Russisch gas, denkt dat het zijn betalingen kan blijven voldoen in euro’s volgens een Russisch plan. Daarbij hebben bedrijven een eurorekening en een roebelrekening bij Gazprombank en is die bank verantwoordelijk voor de omzetting van het in euro’s gestorte bedrag naar roebels.

Volgens financieel directeur Tiina Tuomela van Uniper vormt die oplossing geen overtreding van de Europese sancties tegen Rusland. Eerder gaf de Europese Commissie ook al aan te denken dat die constructie kon. Wel levert het kritiek op van landen die een strengere aanpak van Rusland willen. Duitsland is voor zijn gas echter te afhankelijk van Rusland en wil daarom het land op dat vlak niet te streng aanpakken.