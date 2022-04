Webwinkelconcern Amazon kent slechtste beursdag sinds 2006

Amazon is vrijdag honderden miljarden dollars aan beurswaarde kwijtgeraakt. Met een koersverlies van 14 procent kende het aandeel zijn slechtste beursdag sinds 2006. Beleggers schrokken van een tegenvallend kwartaalbericht van het webwinkelconcern. Ook andere techbedrijven moesten het ontgelden op de beurzen in New York, waaronder Apple dat eveneens met kwartaalcijfers naar buiten is gekomen.

Amazon had duidelijk last van stijgende kosten voor personeel en brandstof. Het bedrijf leed miljarden dollars verlies. Ook moest de onderneming een forse afschrijving doen op zijn belang in de fabrikant van elektrische auto’s Rivian. Amazon verwacht daarnaast dat de hoge personeelskosten en investeringen de komende maanden een hap blijven nemen uit de winst.

Apple speelde bijna 4 procent kwijt. Het concern verkocht weer meer telefoons en computers. Maar lockdowns in China leiden in het lopende kwartaal mogelijk tot meer tegenwind voor Apple. Verschillende fabrieken van toeleveranciers lagen of liggen stil vanwege de bestrijding van de coronapandemie in Shenzhen en Shanghai. Ook transport in China is inmiddels lastig. Dit zou de verkopen dit kwartaal kunnen drukken.

Verder leverde chipconcern Intel zo’n 7 procent in, omdat de verwachtingen die het bedrijf heeft afgegeven tegenvallen. Bij de techbedrijven ging ook Tesla (min 0,8 procent) omlaag, nadat bekend was geworden dat topman Elon Musk deze week voor ruim 8,5 miljard dollar aan aandelen van het autoconcern heeft verkocht. Analisten denken dat hij dat heeft gedaan om genoeg geld in handen te hebben voor de ongeveer 21 miljard dollar die hij aan eigen geld moet bijdragen aan het kopen van Twitter.

Mede door al deze koersverliezen eindigde techbeurs Nasdaq 4,2 procent lager op 12.334,64 punten. In heel de maand april verloor de graadmeter 13 procent, het grootste maandverlies sinds 2008. Beleggers lieten zich daarbij ook leiden door de vrees dat de Amerikaanse centrale bank de rente sneller gaat opvoeren. Ook drukt de oorlog in Oekraïne de laatste tijd aanhoudend op het sentiment. De Dow-Jonesindex verloor vrijdag 2,8 procent tot 32.977,21 punten en de brede S&P 500 daalde 3,6 procent tot 4131,93 punten.

Wall Street verwerkte eveneens cijfers van olieconcerns ExxonMobil en Chevron, die tot dik 3 procent lager werden gezet. De olieprijzen gingen ook omlaag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 104,33 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 106,75 dollar per vat. De euro was 1,0546 dollar waard, tegen 1,0536 dollar bij het slot van de Europese beurzen in eerder op dag.