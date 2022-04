ING: vertrouwen beleggers krabbelt op na forse klap door oorlog

Het vertrouwen van particuliere beleggers krabbelt weer wat op, ondanks de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de stijgende inflatie. Dat merkt ING dat maandelijks het sentiment peilt in zijn BeleggersBarometer. Volgens de bank gaat het om een beperkt herstel na een scherpe daling van het vertrouwen in maart.

“De schrikreactie als gevolg van de Oekraïne-oorlog en oplopende energieprijzen, lijkt wat weg te zakken”, zegt Bob Homan, hoofd ING Investment Office. Beleggers zouden de waarde van hun portefeuille ten opzichte van maart nu wat minder zien dalen, wat hen een iets positievere verwachting voor de toekomst geeft. “Beleggers zien zowel de economische ontwikkeling als de eigen financiële situatie wat positiever dan een maand geleden.”

Met een score van 80 punten gaat het volgens de metingen van ING wel nog steeds om het op twee na laagste niveau in twee jaar. De graadmeter van de bank voor het beleggersvertrouwen kelderde in maart nog tot 68 punten, van 107 punten in februari. Iedere stand boven de honderd wijst op optimisme, onder de honderd juist op pessimisme.