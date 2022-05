Vaccinmaker Pfizer daalt op Wall Street na resultaten

Pfizer daalde dinsdag licht op de aandelenbeurzen in New York. De farmaceut deed afgelopen kwartaal opnieuw goede zaken met zijn coronavaccin, maar verlaagde zijn winstverwachting voor het hele jaar. De stemming op Wall Street bleef daarbij terughoudend na het sterke herstel een dag eerder. Alle aandacht gaat uit naar de Federal Reserve, die dinsdag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 33.040 punten. De brede S&P 500 ging ook 0,1 procent omlaag tot 4152 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 0,3 procent in tot 12.498 punten.

Pfizer werd 0,2 procent lager gezet. Het bedrijf zag de omzet in het eerste kwartaal met 77 procent stijgen tot meer dan 25 miljard dollar. De groei werd aangejaagd door dik 13 miljard dollar aan verkopen van het coronavaccin. De omzet van het coronamiddel Paxlovid bedroeg 1,5 miljard dollar. Voor het hele jaar blijft Pfizer rekenen op een totale omzet van 98 tot 102 miljard dollar. De verwachting voor de winst per aandeel werd echter neerwaarts bijgesteld.

Biogen steeg 2 procent nadat het bedrijf bekendmaakte veel minder in te zetten op zijn alzheimermedicijn Aduhelm. Er zijn veel vraagtekens bij de werking van dat medicijn en in de Verenigde Staten werd de dekking door overheidsprogramma’s Medicare en Medicaid beperkt. Topman Michel Vounatsos kondigde zijn vertrek aan.

Logitech zakte bijna 5 procent. De fabrikant van computermuizen, toetsenborden en webcams zag de omzet afgelopen kwartaal met 20 procent dalen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijf profiteerde vorig jaar nog van de sterke vraag naar zijn producten vanwege het vele thuiswerken tijdens de coronapandemie.

NXP verloor 2,2 procent. De Nederlandse chipfabrikant heeft in het eerste kwartaal flink meer omgezet. Er kwam haast een kwart meer binnen dan in dezelfde periode een jaar geleden. Vooral in de autobranche deed NXP goede zaken, maar in alle segmenten steeg de omzet. Topman Kurt Sievers had begin dit jaar al aangegeven dat NXP een sterk 2022 verwachtte. Door de chiptekorten van de afgelopen twee jaar is er veel vraag naar de elektronische onderdelen.

De euro was 1,0558 dollar waard, tegen 1,0514 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 104,05 dollar. Brent-olie werd 1,1 procent goedkoper, op 106,45 dollar per vat.