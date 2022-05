China: minderjarigen mogen geen virtuele cadeaus meer sturen

Minderjarige gebruikers van livestreamplatformen in China mogen niet langer virtuele cadeautjes sturen. Het is een verdere stap van de Chinese autoriteiten in het proberen te reguleren van wat techgiganten wel en niet mogen doen in China. Dat kan gevolgen hebben voor belangrijke techbedrijven zoals ByteDance, eigenaar van onder meer de populaire filmpjesapp TikTok. Die verdienen geld aan wat gebruikers doen en laten op hun platformen.

Het besluit werd gepubliceerd door meerdere Chinese partijen, waaronder een internettoezichthouder, de zogeheten Cyberspace Administration of China. Volgens het besluit mogen de platformen ook geen livestreams meer aanbieden aan minderjarige gebruikers na 22.00 uur. China hoopt zo minderjarigen te beschermen, valt te lezen.

China probeert al langer de digitale uitgaven van minderjarige gebruikers in te perken, maar dat lukte tot dusver nog niet goed. Zo besloot de overheid eerder de schermtijd van minderjarigen te beperken. Maar gebruikers konden bijvoorbeeld nog wel virtuele cadeautjes of geld sturen naar artiesten die op de platformen optreden. Sommige platformen rekenden een commissie voor het versturen van dit soort zaken.

De Chinese internetindustrie wordt beschouwd als de grootste e-commercemarkt in de wereld, die grote techbedrijven zoals webwinkel Alibaba en internetconcern Tencent hebben voortgebracht.