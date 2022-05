Veel logistieke bedrijven kampen met hoge kosten en grote personeelstekorten

Foto: Photo by Barrett Ward on Unsplash

De coronacrisis was nog niet voorbij of de oorlog in Oekraïne brak uit. Beide gebeurtenissen hebben directe gevolgen voor het bedrijfsleven. Na de pandemie is er nog veel ontwricht in toeleveringsketens en dat heeft ook gevolgen voor bijna ieder logistiek bedrijf.

Zo zijn er de hoge brandstof- en energieprijzen (20% procent van de kosten van transportbedrijven zijn immers brandstofkosten) maar ook de stijgende prijzen van grondstoffen hebben hun impact. De oorlog in Oekraïne doet daar nog een schep bovenop door bijvoorbeeld het sluiten van de grenzen en de economische gevolgen van de sancties tegen Rusland.

Grote personeelstekorten

2022 levert wel een tweedeling op in de logistieke sector. De pakketvervoerders blijven groeien door de sterke vraag (naar online bestelde) goederen van consumenten. Het aantal binnenlands vervoerde pakketten steeg in 2020 maar liefst 30% tot ruim 525 miljoen. In 2021 zette de groei met bijna 20% stevig door. Dit heeft de terugval in het goederentransport over weg, water en door de lucht die het door onder meer personeelsproblemen en hoge brandstofprijzen zwaar had, enigszins goedgemaakt. Maar personeelstekorten remmen voor steeds meer bedrijven groei, vooral in het wegtransport want chauffeurs zijn nog nooit zo schaars geweest. En ook het tekort aan containers en schepen is nog niet minder. Dit blijkt uit het onderzoek vooruitzicht transport en logistiek van ING Research.

Uitbesteden of niet?

Wendbaarheid en flexibiliteit zijn in deze complexe wereldproblematiek dan ook geboden. Bij sterke schommelingen in vraag en aanbod zul je als bedrijf veel moeten anticiperen door bijvoorbeeld een overcapaciteit aan te houden, een langere levertijd toe te staan of meer voorraad aan te houden.

Binnen het logistieke proces zijn er juist nu veel onzekerheden, maar wanneer je de logistiek uitbesteed aan een logistieke dienstverlener zoals Brouwers BV, kan je als bedrijf de benodigde flexibiliteit creëren. Bovendien maak je dan ook gebruik van alle moderne middelen en methoden die een logistieke dienstverlener tot zijn beschikking heeft. Het uitbesteden van je logistiek heeft daarnaast veel voordelen voor je kosten. Zo hoef je niet te investeren in opslagruimte en een eigen wagenpark is overbodig. Verder is een piek in je voorraad bijvoorbeeld makkelijker op te vangen. En omdat er personeel en werkmateriaal gebruikt wordt van de logistieke dienstverlener, kun je je risico’s ook beter spreiden. Een gedeelte van het risico kun je immers leggen bij de logistieke dienstverlener.

Flexibel en wendbaar blijven

Het logistieke proces vraagt veel managementaandacht en vergt in deze tijden dus nogal wat kennis, expertise en tijd. Als je jouw proces uitbesteedt, hoef je je geen zorgen meer te maken over logistieke huisvesting en weet je zeker dat er altijd genoeg arbeidscapaciteit is. Daarnaast hoef je minder geld, tijd en energie te investeren in nieuwe logistieke innovaties. Zo kun je flexibeler inspelen op ontwikkelingen in de toch al turbulente markt van dit moment.