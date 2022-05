Kou en nattigheid zaten Nederlandse wijnboeren dwars

Nederlandse wijnboeren hebben vorig jaar minder wijn geproduceerd dan een jaar eerder. Door het koude voorjaar en de natte zomer oogstten ze minder druiven, ondanks de uitbreiding van het totale landoppervlak waarop wijndruiven worden verbouwd.

In totaal maakten wijnboeren in Nederland 7529 hectoliter wijn. Dat is een lichte daling (min 2 procent) vergeleken met 2020, meldt de Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten (VNWP). Ook ligt de productie lager dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

Door de kou groeiden wijnstokken minder snel. De nattigheid in de zomer veroorzaakte bovendien veel valse meeldauw, een soort schimmel die de groei van bepaalde typen planten aantast.

Vermoedelijk zorgde deze waterschimmel er ook voor dat rode wijn verhoudingsgewijs belangrijker werd bij Nederlandse wijnboeren. Met name bij druivenrassen voor witte wijn geeft valse meeldauw problemen. Van alle Nederlandse wijn was vorig jaar 30 procent rood, terwijl dat een jaar eerder nog 25 procent was.

Nederland is een klein, maar groeiend wijnland. Vooral tussen 2000 en 2010 begonnen steeds meer wijnboeren in Nederland. Inmiddels zijn wijnen uit de Limburgse Maasvallei en uit de Gelderse gemeente Lochem door de Europese Unie bestempeld tot beschermde streekproducten.